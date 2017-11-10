Предложенные изменения для водителей: новые штрафы, наказание за пьяное вождение и правила выдачи прав

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу одобрил ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Какие новации предлагается ввести для водителей, сообщает УНН.

Предложенные нововведения, как отметили в МВД, касаются ограничения скорости движения в населенных пунктах, системы штрафов, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и внедрение видеофиксации нарушений ПДД.

Среди главных новаций МВД - ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. Эта скорость не только установлена ​​в Европе и США, но и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в несколько раз предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений. В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч., установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен).

За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

Новыми изменениями также планируется внедрение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и внесение изменений в Порядок выдачи удостоверения водителя.

Кроме того предлагаются изменения, согласно которым срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Следующее, если лицо не совершило три или более админправонарушений в сфере безопасности движения, будут выдаваться на 30 лет.

Для реализации этих предложений МВД Украины внесло на рассмотрение правительства проект закона об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также три проекта постановлений Кабинета министров относительно изменений в Правила дорожного движения, Положение о порядке выдачи удостоверения водителя и функционирования системы фиксации административных правонарушений. Кабмин одобрил такие изменения.

В ближайшее время пакет документов будет передан в Верховную Раду Украины.

 

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