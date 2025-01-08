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Запоржжя: окупанти атакували прифронтовий Степногірськ, четверо людей опинилось під завалами

Київ • УНН

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Внаслідок п'яти ворожих ударів по Степногірську Запорізької області пошкоджено будівлю селищної ради та житловий будинок. Під завалами опинилися 4 людини, двох врятували, пошуки інших тривають.

Четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок ворожої атаки по Степногірську, що на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший - в житловий будинок", - повідомив Федоров.

За його словами, двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

Удар рф по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 3208.01.25, 19:56 • 23021 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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