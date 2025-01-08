Запорожье: оккупанты атаковали прифронтовой Степногорск, четыре человека оказались под завалами
Киев • УНН
В результате пяти вражеских ударов по Степногорску Запорожской области повреждено здание поселкового совета и жилой дом. Под завалами оказались 4 человека, двоих спасли, поиски других продолжаются.
Четыре человека оказались под завалами дома в результате вражеской атаки по Степногорску, что в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту. Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой - в жилой дом", - сообщил Федоров.
По его словам, два человека спасены, еще двое остаются под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.
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