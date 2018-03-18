Запорукою попиту на житло є надійність забудовника – І.Кушнір
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Всі інструменти лояльності, які застосовують забудовники, ефективні тільки у випадку інвестування у житло надійного забудовника. Надійність забудовника є найкращою запорукою високого рівня попиту. Таку думку висловив президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.
“Акції та знижки. Але в позитивну сторону для покупця це працює тільки в разі вкладання грошей в об’єкти нормального забудовника. Можна купити квадратний метр і за 10 тис. грн, тільки чи отримає його людина в підсумку? На мою думку, найкращим інструментом активізації попиту є надійність забудовника. Якщо за роки роботи на ринку він показав себе з хорошого боку, довів абсолютно всі розпочаті об’єкти до логічного завершення, то і з попитом у нього проблем не буде. "Київміськбуду" лише в минулому році двічі дали звання "надійного забудовника". Таке визнання з боку людей і є найкращою рекламою”, — наголосив І.Кушнір.
Він зауважив, що минулого року у квадратних метрах обсяги реалізації зросли на 15%. І проблеми на ринку нерухомості обійшли компанію стороною.
“Щодо попиту — відповів в попередньому питанні. Нестабільність гривні зачіпає побічно — „Київміськбуд“ не прив’язаний до долара. Але, з огляду на валютну складову у вартості будматеріалів, кілька разів довелось переглядати ціни. Замороження проектів — це не про нас. Колись вже говорив, що навіть якщо почне падати весь ринок, „Київміськбуд“ буде останнім, кого це торкнеться. Маючи стабільний капітал і хороший заділ, компанія є однією з найстійкіших. Все ж таки, 62 роки роботи на ринку дають про себе знати”, — резюмував Кушнір.