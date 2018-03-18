Залогом спроса на жилье является надежность застройщика - И.Кушнир
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Все инструменты лояльности, применяемые застройщики, эффективны только в случае инвестирования в жилье надежного застройщика. Надежность застройщика является лучшим залогом высокого уровня спроса. Такое мнение высказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.
"Акции и скидки. Но в позитивную сторону для покупателя это работает только в случае вкладывания денег в объекты нормального застройщика. Можно купить квадратный метр и за 10 тыс. грн, только получит ли его человек в итоге? По моему мнению, лучшим инструментом активизации спроса является надежность застройщика. Если за годы работы на рынке он показал себя с хорошей стороны, довел абсолютно все начатые объекты до логического завершения, то и со спросом у него проблем не будет. “Киевгорстрою” только в прошлом году дважды дали звание “надежного застройщика”. Такое признание со стороны людей является лучшей рекламой", - подчеркнул И.Кушнир.
Он отметил, что в прошлом году в квадратных метрах объемы реализации выросли на 15%. И проблемы на рынке недвижимости обошли компанию стороной.
"По спросу ответил в предыдущем вопросе, нестабильность гривны задевает косвенно — “Киевгорстрой” не привязан к доллару. Но, учитывая валютную составляющую в стоимости стройматериалов, несколько раз пришлось пересматривать цены. Заморозка проектов — это не про нас. Когда-то уже говорил, что даже если начнет падать весь рынок, “Киевгорстрой” будет последним, кого это коснется. Имея стабильный капитал и хороший задел, компания является одной из самых стойких. Все-таки, 62 года работы на рынке дают о себе знать", - резюмировал Кушнир.