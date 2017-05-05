Запорізьку ЕАС проінспектують експерти МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На запрошення уряду України у вересні 2019 року на Запорізькій АЕС запланована місія OSART Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це УНН повідомили у прес-службі ЗАЕС.
Основна мета місії OSART — підвищення експлуатаційної безпеки атомної станції.
Підготовка до місії на станції вже почалась. Відбулась перша установча нарада, на якій були позначені кроки з підготовки до майбутньої місії OSART.
Під час майбутньої місії експерти МАГАТЕ будуть аналізувати роботу Запорізької АЕС за наступними 12 напрямками: лідерство і управління з метою забезпечення безпеки, навчання і атестація, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт, техпідтримка, використання досвіду експлуатації, радіаційний захист, хімія, аварійне планування і готовність, управління аваріями, взаємодія “людина — технологія — організація”, тривала експлуатація.
На Запорізькій АЕС така місія проводилась в 2004 році.
Як повідомляв УНН, АЕС України за добу виробили 244,16 млн кВт-г електроенергії.