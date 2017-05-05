Запорожскую ЕАС проинспектируют эксперты МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По приглашению правительства Украины в сентябре 2019 на Запорожской АЭС запланирована миссия OSART Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Основная цель миссии OSART — повышение эксплуатационной безопасности атомной станции.
Подготовка к миссии на станции уже началась. Состоялась первая учредительная совещание, на котором были обозначены шаги по подготовке к предстоящей миссии OSART.
Во время предстоящей миссии эксперты МАГАТЭ будут анализировать работу Запорожской АЭС по следующим 12 направлениям: лидерство и управление в целях обеспечения безопасности, обучение и аттестация, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, техподдержка, использование опыта эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийное планирование и готовность, управление авариями, взаимодействие “человек — технология — организация”, длительная эксплуатация.
На Запорожской АЭС такая миссия проводилась в 2004 году.
Как сообщал УНН, АЭС Украины за сутки произвели 244,16 млн кВт-ч электроэнергии.