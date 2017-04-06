Запорізького "рабовласника", що силоміць утримував подружжя, заарештували

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Мелітополі зловмиснику, який викрав та незаконно утримував людей, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Прокуратурою повідомлено про підозру мешканцю Мелітопольського району за фактом розбійного нападу та незаконного позбавлення волі і викрадення людини, вчинених способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу.

Злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч грн.

Нагадаємо, що 3 квітня до чергової поліції надійшло повідомлення про те, що людина незаконно, проти її волі, утримується в ангарі, відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Встановлено, що на території фермерського господарства в нежитлових будівлях протягом тривалого часу фермер шляхом застосування фізичного насильства та погроз, утримував 2 людей без надання їм їжі, води та належних умов для перебування.

Крім того, встановлено, що вказана особа раніше вчинила напад на людину з метою заволодіння її майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров’я особи.

Також під час огляду в приміщенні ангару було виявлено 82 мисливських патрона 16-го калібру, 24 патрона калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металева банка з мисливським порохом, відомості про що були внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України.

 

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