Запорізького "рабовласника", що силоміць утримував подружжя, заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Мелітополі зловмиснику, який викрав та незаконно утримував людей, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Прокуратурою повідомлено про підозру мешканцю Мелітопольського району за фактом розбійного нападу та незаконного позбавлення волі і викрадення людини, вчинених способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу.
Злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч грн.
Нагадаємо, що 3 квітня до чергової поліції надійшло повідомлення про те, що людина незаконно, проти її волі, утримується в ангарі, відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Встановлено, що на території фермерського господарства в нежитлових будівлях протягом тривалого часу фермер шляхом застосування фізичного насильства та погроз, утримував 2 людей без надання їм їжі, води та належних умов для перебування.
Крім того, встановлено, що вказана особа раніше вчинила напад на людину з метою заволодіння її майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров’я особи.
Також під час огляду в приміщенні ангару було виявлено 82 мисливських патрона 16-го калібру, 24 патрона калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металева банка з мисливським порохом, відомості про що були внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України.