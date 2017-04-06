Запорожского "рабовладельца", что силой удерживал супругов, арестовали

Прокуратурой сообщено о подозрении жителю Мелитопольского района по факту разбойного нападения и незаконного лишения свободы и похищения человека, совершенных способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, сопровождалось причинением ему физических страданий, осуществляемое в течение длительного времени.

Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч грн.

Напомним, что 3 апреля в полицию поступило сообщение о том, что человек незаконно, против его воли, содержится в ангаре, сведения об указанном событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Установлено, что на территории фермерского хозяйства в нежилых зданиях в течение длительного времени фермер путем применения физического насилия и угроз, удерживал 2 человек без предоставления им пищи, воды и надлежащих условий для пребывания.

Кроме того, установлено, что указанное лицо ранее совершило нападение на человека с целью завладения ее имуществом, соединенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица.

Также при осмотре в помещении ангара было выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 ​​тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическая банка с охотничьим порохом, сведения о внесенных в Едрей по ч.1 ст. 263 УК Украины.