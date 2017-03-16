Запорізького поліцейського затримали за викрадення та вбивство людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі слідчі прокуратури затримали поліцейського, якого підозрюють у викраденні та умисному вбивстві людини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Вчора, 15 березня,правоохоронцями встановлена причетність працівника поліції до викрадення та умисного вбивства людини.
Затриманому підполковнику поліції повідомлено про підозру у вбивстві та перевищенні службових повноважень.
Як установлено під час досудового розслідування, ще 22 грудня 2015 року підозрюваний, використовуючи службове становище працівника правоохоронного органу, спільно з невстановленими особами, викрав з приміщення однієї з лікарень м. Запоріжжя потерпілого, після чого протиправно утримував його в автомобілі та задушив, а труп перевіз в лісосмугу біля с. Миколай-Поле Запорізького району.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час обшуку житла підозрюваного вилучено зброю та боєприпаси, призначено відповідні експертизи, після проведення яких буде вирішено питання щодо наявності в діях підозрюваного складу злочину, передбаченого ст. 263 КК України.
Наразі готується затримання інших співучасників злочину.
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