Запорожского полицейского задержали за похищение и убийство человека

Вчера, 15 марта, правоохранителями установлена ​​причастность работника полиции к похищению и умышленному убийству человека.

Задержанному подполковнику полиции сообщено о подозрении в убийстве и превышении служебных полномочий.

Как установлено в ходе досудебного расследования, еще 22 декабря 2015 года подозреваемый, используя служебное положение работника правоохранительного органа, совместно с неустановленными лицами, похитил из помещения одной из больниц г.Запорожье потерпевшего, после чего противоправно удерживал его в автомобиле и задушил, а труп перевез в лесополосу возле с. Николай-Поле Запорожского района.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска жилья подозреваемого изъято оружие и боеприпасы, назначены соответствующие экспертизы, после проведения которых будет решен вопрос о наличии в действиях подозреваемого состава преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины.

Сейчас готовится задержание других соучастников преступления.

Как сообщал УНН, житель Сумской области пытался взорвать дом экс-жены.