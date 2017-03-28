Запорізький суд розгляне позов щодо повернення заводу Д.Фірташа державі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Донецький апеляційний господарський суд задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на рішення Господарського суду Запорізької області про залишення без розгляду справу щодо розірвання договору заснування ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” (“ЗТМК”) і повернення комбінату до сфери державного управління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє САП, передає УНН.
“Ми вітаємо рішення апеляційного суду і готові до відстоювання економічних інтересів держави, а саме розірвання договору з недобросовісним інвестором в господарському суді Запорізької області”, — прокоментував рішення суду керівник САП Назар Холодницький.
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За його словами, з моменту виявлення факту свідомого невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань САП ініціювала повернення комбінату державі.
Довідка УНН: У грудні 2012 року компанія “Толексіс Трейдінг Лімітед”, що входить до Group DF Дмитра Фірташа, перемогла в конкурсі з відбору недержавних учасників ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, який проводився Фондом державного майна України (ФДМУ).
Наприкінці 2013 року Група компаній Д.Фірташа Group DF та Фонд державного майна України завершили процес створення Товариства з обмеженою відповідальністю “Запорізький титано-магнієвий комбінат”.