Запорожский суд рассмотрит иск о возврате завода Д.Фирташа государству

"Мы приветствуем решение апелляционного суда и готовы к отстаиванию экономических интересов государства, а именно расторжения договора с недобросовестным инвестором в суде Запорожской области", - прокомментировал решение суда руководитель САП Назар Холодницкий.

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По его словам, с момента выявления факта сознательного невыполнения инвестором взятых на себя обязательств САП инициировала возвращение комбината государству.

Справка УНН: В декабре 2012 года компания "Толексис Трейдинг Лимитед", входит в Group DF Дмитрия Фирташа, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который проводился Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).

В конце 2013 года Группа компаний Д.Фирташа Group DF и Фонд государственного имущества Украины завершили процесс создания Общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат".