Запорожский суд рассмотрит иск о возврате завода Д.Фирташа государству

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Донецкий апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решение Хозяйственного суда Запорожской области об оставлении без рассмотрения дело о расторжении договора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" ("ЗТМК") и возвращение комбината в сферу государственного управления. Об этом на своей странице в Facebook сообщает САП, передает УНН.

"Мы приветствуем решение апелляционного суда и готовы к отстаиванию экономических интересов государства, а именно расторжения договора с недобросовестным инвестором в суде Запорожской области", - прокомментировал решение суда руководитель САП Назар Холодницкий.

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По его словам, с момента выявления факта сознательного невыполнения инвестором взятых на себя обязательств САП инициировала возвращение комбината государству.

Справка УНН: В декабре 2012 года компания "Толексис Трейдинг Лимитед", входит в Group DF Дмитрия Фирташа, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который проводился Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).

В конце 2013 года Группа компаний Д.Фирташа Group DF и Фонд государственного имущества Украины завершили процесс создания Общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат".

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