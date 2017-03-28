Запорожский суд рассмотрит иск о возврате завода Д.Фирташа государству
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Донецкий апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решение Хозяйственного суда Запорожской области об оставлении без рассмотрения дело о расторжении договора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" ("ЗТМК") и возвращение комбината в сферу государственного управления. Об этом на своей странице в Facebook сообщает САП, передает УНН.
"Мы приветствуем решение апелляционного суда и готовы к отстаиванию экономических интересов государства, а именно расторжения договора с недобросовестным инвестором в суде Запорожской области", - прокомментировал решение суда руководитель САП Назар Холодницкий.
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По его словам, с момента выявления факта сознательного невыполнения инвестором взятых на себя обязательств САП инициировала возвращение комбината государству.
Справка УНН: В декабре 2012 года компания "Толексис Трейдинг Лимитед", входит в Group DF Дмитрия Фирташа, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который проводился Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).
В конце 2013 года Группа компаний Д.Фирташа Group DF и Фонд государственного имущества Украины завершили процесс создания Общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат".