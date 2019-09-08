Запорізький клуб переміг чинного чемпіона гандбольної Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Запорізький ГК “Мотор” в “SEHA-Лізі” здобув перемогу над чинним чемпіоном і очолив турнірну таблицю своєї групи. Про це інформує сайт команди з України, передає УНН.
Українська команда на арені “Юність” зуміла дотиснути напрочуд титулований македонський “Вардар” — 32:31. Як і в грі проти “Татрана” все вирішилося на останній хвилині. На цей раз переможний м’яч закинув Борис Пухівський.
Примітно, що “Вардар” є чинним переможцем Ліги чемпіонів з гандболу. У першій грі Фіналу чотирьох “Вардар” переміг “Барселону” 29:27, а у вирішальному — македонський клуб завдав поразки “Веспрему” 27:24.
Зазначимо, після двох турів у активі “Мотора” дві перемоги і 6 очок. Запорізький клуб очолює групу А. У наступному матчі “SEHA-Ліги” “Мотор” 25 вересня вдома прийматиме команду Пекінського університету.