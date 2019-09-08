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Запорізький клуб переміг чинного чемпіона гандбольної Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9855 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Запорізький ГК “Мотор” в “SEHA-Лізі” здобув перемогу над чинним чемпіоном і очолив турнірну таблицю своєї групи. Про це інформує сайт команди з України, передає УНН.

Українська команда на арені “Юність” зуміла дотиснути напрочуд титулований македонський “Вардар” — 32:31. Як і в грі проти “Татрана” все вирішилося на останній хвилині. На цей раз переможний м’яч закинув Борис Пухівський.

Примітно, що “Вардар” є чинним переможцем Ліги чемпіонів з гандболу. У першій грі Фіналу чотирьох “Вардар” переміг “Барселону” 29:27, а у вирішальному — македонський клуб завдав поразки “Веспрему” 27:24.

Зазначимо, після двох турів у активі “Мотора” дві перемоги і 6 очок. Запорізький клуб очолює групу А. У наступному матчі “SEHA-Ліги” “Мотор” 25 вересня вдома прийматиме команду Пекінського університету.

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