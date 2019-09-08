Запорожский клуб победил действующего чемпиона гандбольной Лиги чемпионов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124823 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150606 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150272 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140675 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194386 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116842 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Запорожский клуб победил действующего чемпиона гандбольной Лиги чемпионов

Запорожский клуб победил действующего чемпиона гандбольной Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9853 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Запорожский ГК “Мотор” в “SEHA-Лиге” одержал победу над действующим чемпионом и возглавил турнирную таблицу своей группы. Об этом сообщает сайт команды из Украины, передает УНН.

Украинская команда на арене “Юность” сумела дожать удивительно титулованный македонский “Вардар” — 32:31. Как и в игре против “Татрана” все решилось на последней минуте. На этот раз победный мяч забросил Борис Пуховский.

Примечательно, что “Вардар” является действующим победителем Лиги чемпионов по гандболу. В первой игре Финала четырех “Вардар” победил “Барселону” 29:27, а в решающем — македонский клуб нанес поражение “Веспрему” 27:24.

Отметим, после двух туров в активе “Мотора” две победы и 6 очков. Запорожский клуб возглавляет группу А. В следующем матче “SEHA-Лиги” “Мотор” 25 сентября дома примет команду Пекинского университета.

Украинские Национальные Новости

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