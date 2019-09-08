Запорожский клуб победил действующего чемпиона гандбольной Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Запорожский ГК “Мотор” в “SEHA-Лиге” одержал победу над действующим чемпионом и возглавил турнирную таблицу своей группы. Об этом сообщает сайт команды из Украины, передает УНН.
Украинская команда на арене “Юность” сумела дожать удивительно титулованный македонский “Вардар” — 32:31. Как и в игре против “Татрана” все решилось на последней минуте. На этот раз победный мяч забросил Борис Пуховский.
Примечательно, что “Вардар” является действующим победителем Лиги чемпионов по гандболу. В первой игре Финала четырех “Вардар” победил “Барселону” 29:27, а в решающем — македонский клуб нанес поражение “Веспрему” 27:24.
Отметим, после двух туров в активе “Мотора” две победы и 6 очков. Запорожский клуб возглавляет группу А. В следующем матче “SEHA-Лиги” “Мотор” 25 сентября дома примет команду Пекинского университета.