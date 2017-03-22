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Запорізьких підполковників спіймали на торгівлі наркотиками

Запорізьких підполковників спіймали на торгівлі наркотиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На Запоріжжі двох підполковників поліції спіймали на торгівлі наркотиками. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Вчора, 21 березня, правоохоронцями затримано двох підполковників кримінальної поліції в Запорізькій області, які систематично збували особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - метамфетамін.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту та відсторонення працівників поліції від займаних посад.

Як повідомляв УНН, організаторку наркотрафіку на окуповану територію арештували на Донеччині.

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