Запорізьких підполковників спіймали на торгівлі наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Запоріжжі двох підполковників поліції спіймали на торгівлі наркотиками. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Вчора, 21 березня, правоохоронцями затримано двох підполковників кримінальної поліції в Запорізькій області, які систематично збували особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - метамфетамін.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту та відсторонення працівників поліції від займаних посад.
Як повідомляв УНН, організаторку наркотрафіку на окуповану територію арештували на Донеччині.