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Запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками

Запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками

Киев • УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На Запорожье двух подполковников полиции поймали на торговле наркотиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Вчера, 21 марта, правоохранителями задержаны двое подполковников уголовной полиции в Запорожской области, которые систематически сбывали наркотическое средство - каннабис и психотропное вещество - метамфетамин.

Проводятся неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения0 задержанным о подозрении в совершении преступлении, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражу и отстранения полицейских от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, организатора наркотрафика на оккупированную территорию арестовали в Донецкой области.

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