Запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На Запорожье двух подполковников полиции поймали на торговле наркотиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Вчера, 21 марта, правоохранителями задержаны двое подполковников уголовной полиции в Запорожской области, которые систематически сбывали наркотическое средство - каннабис и психотропное вещество - метамфетамин.
Проводятся неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения0 задержанным о подозрении в совершении преступлении, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражу и отстранения полицейских от занимаемых должностей.
Как сообщал УНН, организатора наркотрафика на оккупированную территорию арестовали в Донецкой области.