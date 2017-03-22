Запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками

Вчера, 21 марта, правоохранителями задержаны двое подполковников уголовной полиции в Запорожской области, которые систематически сбывали наркотическое средство - каннабис и психотропное вещество - метамфетамин.

Проводятся неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения0 задержанным о подозрении в совершении преступлении, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражу и отстранения полицейских от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, организатора наркотрафика на оккупированную территорию арестовали в Донецкой области.