Запорізькі правоохоронці знали про ймовірні факти розкрадання гуманітарки топ-чиновниками регіону, але результатів розслідування не було - нардеп

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59525 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 66963 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79859 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85450 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96039 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149039 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70460 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150139 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109314 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69325 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
42%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19285 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20821 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22157 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10969 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11988 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59525 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149039 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173665 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150138 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95936 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98588 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43173 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46571 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61203 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Запорізькі правоохоронці знали про ймовірні факти розкрадання гуманітарки топ-чиновниками регіону, але результатів розслідування не було - нардеп

Київ • УНН

 • 303923 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Нацполіція Запорізької області вже відкривала кримінальне провадження стосовно ймовірного розкрадання посадовцями регіону гуманітарної допомоги, однак результатів розслідування досі не було. Про це розповіла народний депутат Юлія Яцик, передає УНН.

Запорізькі правоохоронці знали про ймовірні факти розкрадання гуманітарки топ-чиновниками регіону, але результатів розслідування не було - нардеп

Деталі

За словами народної обраниці, НАБУ не так давно взялося за розслідування цієї справи. Однак раніше вже було відкрито кримінальне провадження стосовно розкрадання гуманітарки посадовцями Запорізької області. В рамках цього провадження також розслідувалися факти хабарництва на блок-постах області за змогу виїхати на підконтрольні Україні території.

Розслідування вело ДБР, однак прокурор Запорізької області передав його до місцевої поліції.

Цитата

“Це не єдине кримінальне провадження з приводу вказаних посадових осіб і з приводу розкрадання гуманітарної допомоги. Було провадження в ДБР.

Чомусь прокурором області була змінена підслідність у даному кримінальному провадженні і з ДБР його передано було до Нацполіції Запорізької області. У тому кримінальному провадженні здійснювалося розслідування і про стягнення неправомірної винагороди на пунктах перетину, на КПП. І були стягнення коштів з тих людей, які виїздили з тимчасово окупованих територій за проїзд. Це кримінальне провадження зараз перебуває в ГУ НП (Запорізької - ред.) області. Доля його мені не відома, воно там лежить “мертвим вантажем”. Знаю, що Служба безпеки України також опікувалась цими питаннями, результатів не було і немає поки що”, - зазначила Яцик.

Додамо

Як стало відомо УНН, голова Запорізької прокуратури Віктор Приходько також причетний до тиску на великий бізнес у Запорізькій області та кримінального переслідування тамтешнього бійця ТрО.

Нагадаємо

30 серпня СБУ та НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міськраді у справі щодо можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області. Під час обшуків у посадовців Запорізької міськради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04