Запорізькі правоохоронці знали про ймовірні факти розкрадання гуманітарки топ-чиновниками регіону, але результатів розслідування не було - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Нацполіція Запорізької області вже відкривала кримінальне провадження стосовно ймовірного розкрадання посадовцями регіону гуманітарної допомоги, однак результатів розслідування досі не було. Про це розповіла народний депутат Юлія Яцик, передає УНН.
Деталі
За словами народної обраниці, НАБУ не так давно взялося за розслідування цієї справи. Однак раніше вже було відкрито кримінальне провадження стосовно розкрадання гуманітарки посадовцями Запорізької області. В рамках цього провадження також розслідувалися факти хабарництва на блок-постах області за змогу виїхати на підконтрольні Україні території.
Розслідування вело ДБР, однак прокурор Запорізької області передав його до місцевої поліції.
Цитата
“Це не єдине кримінальне провадження з приводу вказаних посадових осіб і з приводу розкрадання гуманітарної допомоги. Було провадження в ДБР.
Чомусь прокурором області була змінена підслідність у даному кримінальному провадженні і з ДБР його передано було до Нацполіції Запорізької області. У тому кримінальному провадженні здійснювалося розслідування і про стягнення неправомірної винагороди на пунктах перетину, на КПП. І були стягнення коштів з тих людей, які виїздили з тимчасово окупованих територій за проїзд. Це кримінальне провадження зараз перебуває в ГУ НП (Запорізької - ред.) області. Доля його мені не відома, воно там лежить “мертвим вантажем”. Знаю, що Служба безпеки України також опікувалась цими питаннями, результатів не було і немає поки що”, - зазначила Яцик.
Додамо
Як стало відомо УНН, голова Запорізької прокуратури Віктор Приходько також причетний до тиску на великий бізнес у Запорізькій області та кримінального переслідування тамтешнього бійця ТрО.
Нагадаємо
30 серпня СБУ та НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міськраді у справі щодо можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області. Під час обшуків у посадовців Запорізької міськради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах.