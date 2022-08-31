Запорізькі правоохоронці знали про ймовірні факти розкрадання гуманітарки топ-чиновниками регіону, але результатів розслідування не було - нардеп

Деталі

За словами народної обраниці, НАБУ не так давно взялося за розслідування цієї справи. Однак раніше вже було відкрито кримінальне провадження стосовно розкрадання гуманітарки посадовцями Запорізької області. В рамках цього провадження також розслідувалися факти хабарництва на блок-постах області за змогу виїхати на підконтрольні Україні території.

Розслідування вело ДБР, однак прокурор Запорізької області передав його до місцевої поліції.

Цитата

“Це не єдине кримінальне провадження з приводу вказаних посадових осіб і з приводу розкрадання гуманітарної допомоги. Було провадження в ДБР.

Чомусь прокурором області була змінена підслідність у даному кримінальному провадженні і з ДБР його передано було до Нацполіції Запорізької області. У тому кримінальному провадженні здійснювалося розслідування і про стягнення неправомірної винагороди на пунктах перетину, на КПП. І були стягнення коштів з тих людей, які виїздили з тимчасово окупованих територій за проїзд. Це кримінальне провадження зараз перебуває в ГУ НП (Запорізької - ред.) області. Доля його мені не відома, воно там лежить “мертвим вантажем”. Знаю, що Служба безпеки України також опікувалась цими питаннями, результатів не було і немає поки що”, - зазначила Яцик.

Додамо

Як стало відомо УНН, голова Запорізької прокуратури Віктор Приходько також причетний до тиску на великий бізнес у Запорізькій області та кримінального переслідування тамтешнього бійця ТрО.

Нагадаємо

30 серпня СБУ та НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міськраді у справі щодо можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області. Під час обшуків у посадовців Запорізької міськради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах.