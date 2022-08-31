Запорожские правоохранители знали о возможных фактах хищения гуманитарки топ-чиновниками региона, но результатов расследования не было - нардеп

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10895 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 37519 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 88097 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 123167 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122239 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272286 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134212 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122528 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374770 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84165 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
70%
Популярные новости

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 35769 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 9160 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10395 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 6794 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 4404 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272286 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 296151 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374770 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350960 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397327 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78740 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112480 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132034 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171184 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80370 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Запорожские правоохранители знали о возможных фактах хищения гуманитарки топ-чиновниками региона, но результатов расследования не было - нардеп

Киев • УНН

 • 303923 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Нацполиция Запорожской области уже открывала уголовное производство по поводу вероятного хищения должностными лицами региона гуманитарной помощи, однако результатов расследования до сих пор не было. Об этом рассказала народный депутат Юлия Яцик, передает УНН.

Запорожские правоохранители знали о возможных фактах хищения гуманитарки топ-чиновниками региона, но результатов расследования не было - нардеп

Детали

По словам народной избранницы, НАБУ не так давно взялось за расследование этого дела. Однако ранее уже было открыто уголовное производство по хищению гуманитарки должностными лицами Запорожской области. В рамках этого производства также расследовались факты взяточничества на блокпостах области за возможность выехать на подконтрольные Украине территории.

Расследование вело ГБР, однако прокурор Запорожской области передал его в местную полицию.

Цитата

“Это не единственное уголовное производство по поводу указанных должностных лиц и по поводу хищения гуманитарной помощи. Было производство в ГБР.

Почему-то прокурором области была изменена подследственность в данном уголовном производстве и из ГБР оно было передано в Нацполицию Запорожской области. В их уголовном производстве осуществлялось расследование и о взыскании неправомерного вознаграждения на пунктах пересечения, на КПП. И были взыскания средств с людей, которые выезжали с временно оккупированных территорий за проезд. Это уголовное производство сейчас находится в ГУ НП (Запорожской – ред.) области. Судьба его мне не известна, оно там лежит “мертвым грузом”. Знаю, что Служба безопасности Украины также занималась этими вопросами, результатов не было и нет пока”, - отметила Яцик.

Добавим

Как стало известно УНН, глава Запорожской прокуратуры Виктор Приходько также причастен к давлению на крупный бизнес в Запорожской области и уголовному преследованию тамошнего бойца ТрО.

Напомним

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04