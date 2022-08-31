Запорожские правоохранители знали о возможных фактах хищения гуманитарки топ-чиновниками региона, но результатов расследования не было - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Нацполиция Запорожской области уже открывала уголовное производство по поводу вероятного хищения должностными лицами региона гуманитарной помощи, однако результатов расследования до сих пор не было. Об этом рассказала народный депутат Юлия Яцик, передает УНН.
Детали
По словам народной избранницы, НАБУ не так давно взялось за расследование этого дела. Однако ранее уже было открыто уголовное производство по хищению гуманитарки должностными лицами Запорожской области. В рамках этого производства также расследовались факты взяточничества на блокпостах области за возможность выехать на подконтрольные Украине территории.
Расследование вело ГБР, однако прокурор Запорожской области передал его в местную полицию.
Цитата
“Это не единственное уголовное производство по поводу указанных должностных лиц и по поводу хищения гуманитарной помощи. Было производство в ГБР.
Почему-то прокурором области была изменена подследственность в данном уголовном производстве и из ГБР оно было передано в Нацполицию Запорожской области. В их уголовном производстве осуществлялось расследование и о взыскании неправомерного вознаграждения на пунктах пересечения, на КПП. И были взыскания средств с людей, которые выезжали с временно оккупированных территорий за проезд. Это уголовное производство сейчас находится в ГУ НП (Запорожской – ред.) области. Судьба его мне не известна, оно там лежит “мертвым грузом”. Знаю, что Служба безопасности Украины также занималась этими вопросами, результатов не было и нет пока”, - отметила Яцик.
Добавим
Как стало известно УНН, глава Запорожской прокуратуры Виктор Приходько также причастен к давлению на крупный бизнес в Запорожской области и уголовному преследованию тамошнего бойца ТрО.
Напомним
30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах.