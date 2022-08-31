Запорожские правоохранители знали о возможных фактах хищения гуманитарки топ-чиновниками региона, но результатов расследования не было - нардеп

Детали

По словам народной избранницы, НАБУ не так давно взялось за расследование этого дела. Однако ранее уже было открыто уголовное производство по хищению гуманитарки должностными лицами Запорожской области. В рамках этого производства также расследовались факты взяточничества на блокпостах области за возможность выехать на подконтрольные Украине территории.

Расследование вело ГБР, однако прокурор Запорожской области передал его в местную полицию.

Цитата

“Это не единственное уголовное производство по поводу указанных должностных лиц и по поводу хищения гуманитарной помощи. Было производство в ГБР.

Почему-то прокурором области была изменена подследственность в данном уголовном производстве и из ГБР оно было передано в Нацполицию Запорожской области. В их уголовном производстве осуществлялось расследование и о взыскании неправомерного вознаграждения на пунктах пересечения, на КПП. И были взыскания средств с людей, которые выезжали с временно оккупированных территорий за проезд. Это уголовное производство сейчас находится в ГУ НП (Запорожской – ред.) области. Судьба его мне не известна, оно там лежит “мертвым грузом”. Знаю, что Служба безопасности Украины также занималась этими вопросами, результатов не было и нет пока”, - отметила Яцик.

Добавим

Как стало известно УНН, глава Запорожской прокуратуры Виктор Приходько также причастен к давлению на крупный бизнес в Запорожской области и уголовному преследованию тамошнего бойца ТрО.

Напомним

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах.