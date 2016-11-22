Запорізькі правоохоронці викрили злочинну схему податківців

Правоохоронці викрили злочинну схему працівників Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Запорізькій області, які разом із працівниками Запорізької митниці отримували неправомірну вигоду від суб’єктів підприємницької діяльності за безперешкодне переміщення товарів через Державний кордон України без їхнього митного оформлення.

Вчора, 21 листопада, двом працівникам УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо направлення до суду клопотання про обранням підозрюваним запобіжного заходу.