Запорожские правоохранители разоблачили преступную схему налоговиков

Правоохранители разоблачили преступную схему сотрудников Управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Запорожской области, которые совместно с сотрудниками Запорожской таможни получали неправомерную выгоду от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственное перемещение товаров через границу Украины без их таможенного оформления.

Вчера, 21 ноября, двум работникам УВБ ГУ ДФС в Запорожской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение).

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.