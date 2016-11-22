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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Запорожские правоохранители разоблачили преступную схему налоговиков

Киев • УНН

 • 6813 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Работниками Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями прокуратуры была ликвидирована преступная схема, которая действовала на таможне. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Запорожские правоохранители разоблачили преступную схему налоговиков

Правоохранители разоблачили преступную схему сотрудников Управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Запорожской области, которые совместно с сотрудниками Запорожской таможни получали неправомерную выгоду от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственное перемещение товаров через границу Украины без их таможенного оформления.

Вчера, 21 ноября, двум работникам УВБ ГУ ДФС в Запорожской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение).

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Украинские Национальные Новости

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