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Запорізька область за добу зазнала чотирьох ворожих авіаударів

Київ • УНН

 • 414591 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські війська минулої доби атакували 20 міст і сіл Запорізької області, вдарили по регіону понад 100 разів, зокрема, завдали 4 авіаудари, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння. Терористи здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА", - написав Малашко.

З його слів, зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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