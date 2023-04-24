Запорожская область за сутки подверглась четырем вражеским авиаударам

Детали

"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел из различных видов вооружения. Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА", - написал Малашко.

По его словам, зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.