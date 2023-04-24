Запорожская область за сутки подверглась четырем вражеским авиаударам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки атаковали 20 городов и сел Запорожской области, ударили по региону более 100 раз, в частности, нанесли 4 авиаудара, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел из различных видов вооружения. Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА", - написал Малашко.
По его словам, зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.