Запоріжжя готується до негоди

З метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду, рішенням штабу сили та засоби служб цивільного захисту області переведені на підвищений режим функціонування, введено цілодобове чергування обласного оперативного штабу.

Додатково місцевими органами влади організовано розгортання стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги людям на період ускладнення погодних умов та значного пониження температури. Крім того, на засіданні було прийнято рішення 6 січня розгорнути додатковий мобільний цілодобовий пункт обігріву ГУ ДСНС України у Запорізькій області по вул. Горького (напроти Малого ринку).

Також, під час засідання, керівниками служб цивільного захисту було розглянуто пропозицію щодо організації соціальних патрулів із залученням представників ДСНС, Нацполіції, медичної та соціальних служб для виявлення осіб, які потребують допомоги через погіршення погодних умов та для їх спрямування, у разі потреби, до медичних закладів та пунктів обігріву.