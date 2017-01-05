Запорожье готовится к непогоде

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Запорожье состоялось заседание областного оперативного штаба по организации мероприятий противодействия угрозам зимнего периода и порядку действий при осложнении погодных условий, которые ожидаются 6-7 января. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.

С целью обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода, решением штаба силы и средства служб гражданской защиты области переведены на повышенный режим функционирования, введено круглосуточное дежурство областного оперативного штаба.

Дополнительно местными органами власти организовано развертывание стационарных пунктов обогрева для оказания помощи людям на период осложнения погодных условий и значительного понижения температуры. Кроме того, на заседании было принято решение 6 января развернуть дополнительный мобильный круглосуточный пункт обогрева ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области по ул. Горького (напротив Малого рынка).

Также, во время заседания, руководителями служб гражданской защиты было рассмотрено предложение по организации социальных патрулей с привлечением представителей ГосЧС, Нацполиции, медицинской и социальных служб для выявления лиц, которые нуждаются в помощи из-за ухудшения погодных условий и для их направления, в случае необходимости, в медицинские учреждения и пункты обогрева.

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