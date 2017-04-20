Запобіжний захід М.Мартиненку обиратиме суддя О.Бобровников, розмір застави може бути 3 млрд грн - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненко розглядатиме суддя Солом'янської районного суду Києва Олександр Бобровник. Про це журналістам повідомив його адвокат Ігор Черезов, передає кореспондент УНН.
“Можу вам сказати, як і на інших судових засіданнях, скоріше за все суддя буде Бобровник, ми навіть будемо дуже здивовані якщо буде інший суддя”, — сказав І.Черезов.
Він підкреслив, що підозра М.Мартиненку не має підгрунтя.
“Зараз ми чекаємо на клопотання стосовно обрання запобіжного заходу, розуміємо, що там буде якийсь такий розмір (застави-ред.), що таке в 3 мільярда (гривень — ред.)”, — додав адвокат.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд міста Києва скоріш за все у п’ятницю вранці обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого сьогодні затримало НАБУ.