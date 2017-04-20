Запобіжний захід М.Мартиненку обиратиме суддя О.Бобровников, розмір застави може бути 3 млрд грн - адвокат

“Можу вам сказати, як і на інших судових засіданнях, скоріше за все суддя буде Бобровник, ми навіть будемо дуже здивовані якщо буде інший суддя”, — сказав І.Черезов.

Він підкреслив, що підозра М.Мартиненку не має підгрунтя.

“Зараз ми чекаємо на клопотання стосовно обрання запобіжного заходу, розуміємо, що там буде якийсь такий розмір (застави-ред.), що таке в 3 мільярда (гривень — ред.)”, — додав адвокат.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд міста Києва скоріш за все у п’ятницю вранці обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого сьогодні затримало НАБУ.