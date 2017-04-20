Меру пресечения Н.Мартыненку будет выбирать судья О.Бобровников, размер залога может быть 3 млрд грн - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко будет рассматривать судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник. Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Черезов, передает корреспондент УНН.
“Могу вам сказать, как и на других судебных заседаниях, скорее всего судья будет Бобровник, мы даже будем очень удивлены если будет другой судья”, — сказал И.Черезов.
Он подчеркнул, что подозрение Н.Мартыненко не имеет основания.
“Сейчас мы ждем ходатайство об избрании меры пресечения, понимаем, что там будет какой-то такой размер (залога — ред.), что такое в 3 млрд (гривен — ред.)”, — добавил адвокат.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд города Киева скорее всего в пятницу утром выбирать меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.