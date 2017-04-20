Меру пресечения Н.Мартыненку будет выбирать судья О.Бобровников, размер залога может быть 3 млрд грн - адвокат

“Могу вам сказать, как и на других судебных заседаниях, скорее всего судья будет Бобровник, мы даже будем очень удивлены если будет другой судья”, — сказал И.Черезов.

Он подчеркнул, что подозрение Н.Мартыненко не имеет основания.

“Сейчас мы ждем ходатайство об избрании меры пресечения, понимаем, что там будет какой-то такой размер (залога — ред.), что такое в 3 млрд (гривен — ред.)”, — добавил адвокат.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд города Киева скорее всего в пятницу утром выбирать меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.