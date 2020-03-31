Запобігання поширенню COVID-19: за тиждень Морська охорона оглянула 22 судна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Впродовж тижня Морська охорона Держприкордонслужби опитала членів екіпажу 27 суден і оглянула 22 судна для запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Упродовж тижня морські прикордонники опитали членів екіпажів 27 таких суден та плавзасобів, з них 22 судна також оглянули. При цьому оглядові групи та самі члени екіпажів суден закордонного прямування дотримувалися заходів безпеки та правил карантину”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що хоча перевезення пасажирів заборонено, однак здійснюється вантажоперевезення, яке забезпечують люди. Тому члени екіпажів суден та водії вантажних автомобілів входять до групи ризику і у них ймовірність захворіти і розповсюджувати COVID-19 значно вища ніж у інших.
“Щоб вчасно виявляти недужих серед членів екіпажів суден закордонного прямування та забезпечувати належне проведення усіх необхідних карантинних заходів перед прибуттям суден в порти України, Морська охорона під час патрулювань зони відповідальності опитує капітанів суден, які перебувають у виключній (морській) економічній та прилеглій зоні України, а також в територіальному морі та внутрішніх водах України. Особлива увага приділяється суднам, що прямують в порти України з-за кордону або які підходили до інших суден, які слідують з районів масового спалаху захворювання на COVID-19”, - повідомили у пресслужбі.
Також повідомляється, що за даними ДПСУ - капітани суден закордонного прямування надзвичайно сумлінно і свідомо дотримуються введених обмежень, чого не можна сказати про власників та користувачів маломірних плавзасобів, які, здебільшого, не усвідомлюють важливості впроваджених заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. У зв’язку з цим прикордонники Морської охорони проводять роз’яснювальну роботу з поціновувачами риболовлі і відпочинку на воді та надають відповідні рекомендації.
“У зв’язку із введеними тимчасовими обмеженнями у перетинанні державного кордону, спрямованими на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, потік громадян та транспортних засобів, що перетинають кордон суттєво знизився”, - додали у пресслужбі.
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