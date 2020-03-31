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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96184 просмотра

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Предотвращение распространения COVID-19: за неделю Морская охрана осмотрела 22 судна

Предотвращение распространения COVID-19: за неделю Морская охрана осмотрела 22 судна

Киев  •  УНН

 • 9935 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение недели Морская охрана Госпогранслужбы опросила членов экипажа 27 судов и осмотрела 22 судна для предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В течение недели морские пограничники опросили членов экипажей 27 таких судов и плавсредств, из них 22 судна также осмотрели. При этом обзорные группы и сами члены экипажей судов заграничного следования соблюдали меры безопасности и правил карантина", - говорится в сообщении.

Указано, что хотя перевозки пассажиров запрещены, однако осуществляются грузоперевозки, которое обеспечивают люди. Поэтому члены экипажей судов и водители грузовых автомобилей входят в группу риска и у них вероятность заболеть и распространять COVID-19 значительно выше, чем у других.

"Чтобы своевременно выявлять больных среди членов экипажей судов заграничного следования и обеспечивать надлежащее проведение всех необходимых карантинных мероприятий перед прибытием судов в порты Украины, Морская охрана во время патрулирования зоны ответственности опрашивает капитанов судов, находящихся в исключительной (морской) экономической и прилегающей зоне Украины, а также в территориальном море и внутренних водах Украины. Особое внимание уделяется судам, направляющимся в порты Украины из-за границы или которые подходили к другим судам, которые следуют из районов массовой вспышки заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что по данным ГПСУ - капитаны судов заграничного следования чрезвычайно добросовестно и сознательно придерживаются введенных ограничений, чего нельзя сказать о владельцах и пользователях маломерных плавсредств, которые, как правило, не осознают важности проведенных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции. В связи с этим пограничники Морской охраны проводят разъяснительную работу с ценителями рыбалки и отдыха на воде и предоставляют соответствующие рекомендации.

"В связи с введенными временными ограничениями в пересечении государственной границы, направленными на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, поток граждан и транспортных средств, пересекающих границу существенно снизился", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Морская охрана зафиксировала незаконную деятельность РФ в морской экономической зоне Украины

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