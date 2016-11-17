Запис "розмови" П.Порошенка із президентом Киргизстану змонтований і відцензурований ФСБ - АП (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Запис розмови між президентами України та Киргизстану, який сьогодні, 17 листопада, оприлюднив російський пранкер змонтовано та відцензуровано російською ФСБ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Я тепер розумію, чому так звані „пранкери“ так довго чекали. Вони монтували розмову і ще довше її затверджували у своїх керівників із російської ФСБ та в Кремлі”, — зазначив С.Цеголко.
Також у прес-службі заявляють, що з розмови вирізано всі згадки про російського президента В.Путіна, зокрема, звинувачення Росії в окупації частини України.
“Те, що вони оприлюднили — змонтована копія, де повністю вирізано звинувачення Росії в окупації частини України і небажанні виводити свої війська з нашої землі, будь-яке згадування Путіна і невиконання ним взятих на себе зобов’язань за Мінськими домовленостями”, — додав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) оприлюднив сьогодні, 17 листопада, запис “розмови” П.Порошенка з президентом Киргизстану.