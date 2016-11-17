Запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана смонтирована и отцензурированна ФСБ - АП (дополнено)

"Я теперь понимаю, почему так называемые " пранкеры " так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей из российского ФСБ и в Кремле ", - отметил С.Цеголко.

Также в пресс-службе заявляют, что из разговора вырезано все упоминания о российском президенте Путине, в частности, обвинения России в оккупации части Украины.

"То, что они обнародовали - смонтированная копия, где полностью вырезано обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска из нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по минским договоренностям ", - добавил С .Цеголко.

Как сообщал УНН, российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) обнародовал сегодня, 17 ноября, запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана .