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15 марта, 19:03 • 111242 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155260 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130724 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123764 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108865 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103575 просмотра

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Запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана смонтирована и отцензурированна ФСБ - АП (дополнено)

Киев • УНН

 • 12704 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Запись разговора между президентами Украины и Кыргызстана, которую сегодня, 17 ноября, обнародовал российский пранкер,  смонтировано и отцензурированно российским ФСБ. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.

"Я теперь понимаю, почему так называемые " пранкеры " так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей из российского ФСБ и в Кремле ", - отметил С.Цеголко.

Также в пресс-службе заявляют, что из разговора вырезано все упоминания о российском президенте Путине, в частности, обвинения России в оккупации части Украины.

"То, что они обнародовали - смонтированная копия, где полностью вырезано обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска из нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по минским договоренностям ", - добавил С .Цеголко.

Как сообщал УНН, российский пранкер  Вован (Владимир Кузнецов) обнародовал сегодня, 17 ноября, запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана .

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