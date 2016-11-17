Запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана смонтирована и отцензурированна ФСБ - АП (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Запись разговора между президентами Украины и Кыргызстана, которую сегодня, 17 ноября, обнародовал российский пранкер, смонтировано и отцензурированно российским ФСБ. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Я теперь понимаю, почему так называемые " пранкеры " так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей из российского ФСБ и в Кремле ", - отметил С.Цеголко.
Также в пресс-службе заявляют, что из разговора вырезано все упоминания о российском президенте Путине, в частности, обвинения России в оккупации части Украины.
"То, что они обнародовали - смонтированная копия, где полностью вырезано обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска из нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по минским договоренностям ", - добавил С .Цеголко.
Как сообщал УНН, российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) обнародовал сегодня, 17 ноября, запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана .