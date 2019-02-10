Запасу деревини в Україні вистачить на століття

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Якщо в Україні за рік буде заготовлюватися близько 1% загального запасу деревини, фактичного запасу деревини вистачить на століття. Про це повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.