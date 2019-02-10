Запасу деревини в Україні вистачить на століття
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Якщо в Україні за рік буде заготовлюватися близько 1% загального запасу деревини, фактичного запасу деревини вистачить на століття. Про це повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.
Так, загальний запас деревини в лісах України оцінюється в межах 2,1 мільярда куб. метрів.
"Щорічно заготовляється в Україні (зокрема за 2017 р.) 21,9 мільйонів куб. метрів загального запасу, в т.ч.: 18,9 мільйонів куб. метрів ліквідної деревини, з неї 7,3 мільйонів куб. метрів ділової деревини. За 2017 р. у лісах України було заготовлено близько 1% загального запасу деревини, тобто при зазначених обсягах рубок фактичного запасу деревини вистачить на століття", - повідомили у Держлісагентстві.
При цьому, у відомстві зазначили, що запас деревини в лісах щорічно приростає, тобто змінюється, в середньому на 35 мільйонів кубометрів.
"Якщо врахувати, що за 2017 рік вирубано 21,9 мільйонів куб. метрів загального запасу деревини, то приріст (зміна запасу) використаний лише на 63%. Таким чином, в Україні відбувається поступове збільшення запасу деревини, що підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал наших лісів", - зазначили в агентстві.
У Держлісагентстві додали, що агентству підпорядковано 7,6 млн га лісів, що становить 73% всього лісового фонду України.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні створили 1,9 тисяч га нових лісів.