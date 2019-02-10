Запаса древесины в Украине хватит на век
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Если в Украине за год будет заготавливаться около 1% общего запаса древесины, фактического запаса древесины хватит на век. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
Так, общий запас древесины в лесах Украины оценивается в пределах 2,1 миллиарда куб. метров.
"Ежегодно заготавливается в Украине (в частности за 2017 г.) 21,9 миллионов куб. метров общего запаса, в т.ч.: 18,9 миллионов куб. метров ликвидной древесины, из нее 7,3 миллионов куб. метров деловой древесины. За 2017 г. в лесах Украины было заготовлено около 1% общего запаса древесины, то есть при указанных объемах рубок фактического запаса древесины хватит на век", - сообщили в Гослесагентстве.
При этом, в ведомстве отметили, что запас древесины в лесах ежегодно прирастает, то есть меняется, в среднем на 35 миллионов кубометров.
"Если учесть, что за 2017 год вырублено 21,9 миллионов куб. метров общего запаса древесины, то прирост (изменение запаса) использован только на 63%. Таким образом, в Украине происходит постепенное увеличение запаса древесины, что подтверждает значительный экономический и природоохранный потенциал наших лесов", - отметили в агентстве.
В Гослесагентстве добавили, что агентству подчинено 7,6 млн га лесов, что составляет 73% всего лесного фонда Украины.
Напомним, за прошлый год в Украине создали 1,9 тысяч га новых лесов.