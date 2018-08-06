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Запаси вугілля на ТЄС та ТЕЦ знизились на 5%

Запаси вугілля на ТЄС та ТЕЦ знизились на 5%

Київ • УНН

 • 6751 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 4,9%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 30 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 670,6 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 6 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 589,1 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 81,5 тисяч тонн або на 4,9%.

Нагадаємо, минулого тижня рівень запасів знизився на 3,7%.

Раніше повідомлялось, що до листопада Україна відповідно до плану повинна накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,6 млн тонн вугілля.

Українські Національні Новини

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