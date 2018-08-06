Запаси вугілля на ТЄС та ТЕЦ знизились на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 4,9%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 30 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 670,6 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 6 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 589,1 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 81,5 тисяч тонн або на 4,9%.
Нагадаємо, минулого тижня рівень запасів знизився на 3,7%.
Раніше повідомлялось, що до листопада Україна відповідно до плану повинна накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,6 млн тонн вугілля.