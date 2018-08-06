Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ снизились на 5%

В частности, по состоянию на 30 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 670,6 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 6 августа на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 589,1 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 81,5 тысячу тонн или на 4,9%.

На прошлой неделе уровень запасов снизился на 3,7%.

Ранее сообщалось, что до ноября Украина в соответствии с планом должна накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,6 млн тонн угля.