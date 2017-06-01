Запаси газу у сховищах збільшилися на 9% - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Станом на 1 червня 2017 року запаси газу у підземних сховищах перетнули позначку 10 млрд куб. м, що більше на 9%, ніж на аналогічний період минулого року. Про це повідомим УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
"За оперативними даними Міненерговугілля, сьогодні запаси газу в сховищах перетнули позначку 10 мільярдів кубометрів газу, що на 9% більше за аналогічні показники минулого року", - сказав він.
Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.