Запасы газа в хранилищах увеличились на 9% - Минэнергоугля

"По оперативным данным Минэнергоугля, сегодня запасы газа в хранилищах пересекли отметку 10 млрд кубометров газа, что на 9% больше аналогичных показателей прошлого года", - сказал он.

Напомним, в январе-апреле Украина увеличила транзит газа в Европу на 22,5%.