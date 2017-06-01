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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запасы газа в хранилищах увеличились на 9% - Минэнергоугля

Киев • УНН

 • 12923 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. По состоянию на 1 июня 2017 запасы газа в подземных хранилищах пересекли отметку 10 млрд куб. м, Что больше на 9%, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом сообщит УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Запасы газа в хранилищах увеличились на 9% - Минэнергоугля

"По оперативным данным Минэнергоугля, сегодня запасы газа в хранилищах пересекли отметку 10 млрд кубометров газа, что на 9% больше аналогичных показателей прошлого года", - сказал он.

Напомним, в январе-апреле Украина увеличила транзит газа в Европу на 22,5%.

Украинские Национальные Новости

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