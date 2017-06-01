Запасы газа в хранилищах увеличились на 9% - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По состоянию на 1 июня 2017 запасы газа в подземных хранилищах пересекли отметку 10 млрд куб. м, Что больше на 9%, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом сообщит УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"По оперативным данным Минэнергоугля, сегодня запасы газа в хранилищах пересекли отметку 10 млрд кубометров газа, что на 9% больше аналогичных показателей прошлого года", - сказал он.
Напомним, в январе-апреле Украина увеличила транзит газа в Европу на 22,5%.