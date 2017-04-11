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Заняття у школі Мар'їнки відновили після обстрілів

Заняття у школі Мар'їнки відновили після обстрілів

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. В обстіляній Мар'їнці відновили заняття у школі. Про це повідомляє глава ВЦА Донецької області Павло Жебрівський, передає УНН.

 

Бойовики розпочали обстріл Мар’їнки. В школі № 2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища. На даний час, обстріли в Мар’їнці стихли. Навчальний процес в школі відновлено.

“Російські агресори обстрілюють околиці Мар’їнки. Стріляли із мінометів та стрілецької. Осколки залітали аж у центр міста. Поки що звернень до швидкої не було. Дітей з другої школи перевели в бомбосховище. Зараз міномети вмовкли, але ще йде стрілкотня. Поліція об’їжджає місто”, — повідомив голова ВЦА Донецкой області Павел Жебривский.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв про евакуацію дітей зі школи Мар’їнки через обстріли бойовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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