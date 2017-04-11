Занятия в школе Марьинки восстановили после обстрелов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В обстилюванной Марьянки возобновили занятия в школе. Об этом сообщает глава ВГА Донецкой области Павел Жебровский, передает УНН.
Боевики начали обстрел Марьинка. В школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище. В настоящее время, обстрелы в Марьянке стихли. Учебный процесс в школе восстановлено.
"Российские агрессоров обстреливают окраины Марьинки. Стреляли из минометов и стрелкового. Осколки залетали только в центр города. Пока обращений в скорую не было. Детей из второй школы перевели в бомбоубежище. Сейчас минометы умолкли, но еще идет стрилкотня. Полиция объезжает город ", - сообщил председатель ВЦА Донецкой области Павел Жебривский.
Напомним, ранее сообщал УНН о эвакуацию детей из школы Марьинки из-за обстрелов боевиков .