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Замовники держзакупівель сьогодні знищують українського виробника - експерт

Замовники держзакупівель сьогодні знищують українського виробника - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. ProZorro, на жаль, не гарантує чесності і прозорості проведення державних закупівель. Замовники в особі розпорядників державних коштів винайшли масу способів, як віддавати перемогу “потрібним” компаніям. Про це у коментарі УНН розповів експерт, кандидат медичних наук засновник і член Української медичної експертної спільноти Ігор Найда.

“ProZorro - це добре, але замовники тендерів часто все роблять так, щоб тендери проходили на їх смак”, - каже експерт.

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Також, за його словами, сьогодні спостерігається стала тенденція до знищення українського виробника. Відбувається це шляхом позбавлення вітчизняних компаній права участі у державних закупівлях, або ж шляхом їх штучної дискваліфікації.

“Зараз на ринку знищують українських виробників, тенденція у нас така. Спеціально створюють умови, під які українські виробники, щоб відповідати, мають вкласти шалені кошти. А поки наші починають виконувати ці умови, іноземці вже перемагають, бо мають потужний маркетинг, і просто вже заполонили ринок. І це за умови, що українські виробники мають якісну продукцію, яка не поступається іноземній.

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Це, насправді, катастрофа... І те, що сьогодні кричать Стефанишини - дайте закордонним виробникам можливість... Та ні ж! Треба купувати те, що ми робимо, у національного виробника, в першу чергу, якщо у нього якісна та відповідна продукція”, - наголосив Найда.

Нагадаємо, як писав УНН, Держпродспоживслужба “викинула” з тендеру на закупівлю тест-систем українського виробника, віддавши перемогу дистриб'ютору іноземного товару. І це при тому, що цінова пропозиція останнього виявилася майже на 1 млн грн дорожчою за пропозицію вітчизняної компанії.

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