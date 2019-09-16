Заказчики госзакупок сегодня уничтожают украинского производителя - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. ProZorro, к сожалению, не гарантирует честности и прозрачности проведения государственных закупок. Заказчики в лице распорядителей государственных средств изобрели массу способов, как отдавать победу "нужным" компаниям. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, кандидат медицинских наук основатель и член Украинского медицинского экспертного сообщества Игорь Найда.
"ProZorro - это хорошо, но заказчики тендеров часто все делают так, чтобы тендеры проходили на их вкус", - говорит эксперт.
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Также, по его словам, сегодня наблюдается устойчивая тенденция к уничтожению украинского производителя. Происходит это путем лишения отечественных компаний права участия в государственных закупках, или же путем их искусственной дисквалификации.
"Сейчас на рынке уничтожают украинских производителей, тенденция у нас такая. Специально создают условия, под которые украинские производители, чтобы соответствовать, должны вложить огромные средства. А пока наши начинают выполнять эти условия, иностранцы уже побеждают, поскольку имеют мощный маркетинг, и просто уже заполонили рынок. И это при условии, что украинские производители имеют качественную продукцию, которая не уступает иностранной.
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Это на самом деле катастрофа... И то, что сегодня кричат Стефанишины - дайте зарубежным производителям возможность... Да нет же! Надо покупать то, что мы делаем, у национального производителя, в первую очередь, если у него качественная и соответствующая продукция", - подчеркнул Найда.
Напомним, как писал УНН, Госпродпотребслужба "выбросила" из тендера на закупку тест-систем украинского производителя, отдав победу дистрибьютору иностранного товара. И это при том, что ценовое предложение последнего оказалась почти на 1 млн грн дороже за предложение отечественной компании.