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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Заморозки вночі та грози вдень: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. По Україні у понеділок, 12 квітня, прогнозуються нічні заморозки та дощі місцями з грозами вдень. Повітря прогріється у денну пору доби подекуди до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 квітня по країні мінлива хмарність. У південно-східній частині країни короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у південно-східній частині країни 4-9° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, у західних та східних областях 15-20°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

Погода у Києві та області

12 квітня по Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.

У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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