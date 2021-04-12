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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 83408 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187139 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188714 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273079 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316052 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157315 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142973 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Заморозки ночью и грозы днем: прогноз погоды на сегодня

Заморозки ночью и грозы днем: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По Украине в понедельник, 12 апреля, прогнозируются ночные заморозки и дожди местами с грозами днем. Воздух прогреется в дневное время суток местами до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 12 апреля по стране переменная облачность. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, лишь в северных и центральных областях днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в юго-восточной части страны 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, в западных и восточных областях 15-20°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Погода в Киеве и области

12 апреля по Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.

В Киевской области сегодня также переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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