Заморозки ночью и грозы днем: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По Украине в понедельник, 12 апреля, прогнозируются ночные заморозки и дожди местами с грозами днем. Воздух прогреется в дневное время суток местами до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 12 апреля по стране переменная облачность. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, лишь в северных и центральных областях днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью в юго-восточной части страны 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, в западных и восточных областях 15-20°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
Погода в Киеве и области
12 апреля по Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.
В Киевской области сегодня также переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.