Замість розвитку державної промислової політики віце-прем’єр Уруський купує автомобілі — експерт

"Складається враження, що про розвиток державної промислової політики з боку міністерства мова поки що не йде. Вони купують поки що автомобілі, а от про стратегії від них я досі не чув. Не бачимо прориву у частині формування якісної і сучасної промислової політики", - зазначив Кіраль.

Експерт наголосив, що для розвитку ефективної промислової політики держави необхідні інвестиції та інновації, які досягаються верховенством права. На його думку, у діяльності міністерства з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського подібні тенденції відсутні

"Для розвитку ефективної промислової політики потрібні інвестиції – вкладення, і інновації. Іноземці будуть зацікавлені у тому аби інвестувати у нашу економіку, в українську промисловість тільки тоді, коли у нас буде верховенство права. Тому я не вірю цим стратегіям, я не вірю у міністерство – воно нічого не зможе зробити, поки не створить базових передумов, щоб сюди прийшли інвестиції і потенційні партнери", - впевнений Кіраль.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оголосило тендер на закупівлю трьох автомобілів для керівництва очікуваною вартістю 3 мільйони гривень.

Раніше УНН писав, що експертна організація StateWatch стурбована тим, що за п'ять місяців з дня створення Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості все ще існує лише на папері. А його очільник віце-прем'єр-міністр Олег Уруський затягує бюрократичний процес створення державного регулятора.