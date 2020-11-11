Вместо развития государственной промышленной политики вице-премьер Уруский покупает автомобили - эксперт

"Создается впечатление, что о развитии государственной промышленной политики со стороны министерства речь пока не идет. Они покупают пока автомобили, а вот о стратегии от них я до сих пор не слышал. Мы не видим прорыва в части формирования качественной и современной промышленной политики", - отметил Кираль.

Эксперт подчеркнул, что для развития эффективной промышленной политики государства необходимы инвестиции и инновации, которые достигаются верховенством права. По его мнению, в деятельности министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского подобные тенденции отсутствуют

"Для развития эффективной промышленной политики нужны инвестиции - вложения, и инновации. Иностранцы будут заинтересованы в том, чтобы инвестировать в нашу экономику, в украинскую промышленность только тогда, когда у нас будет верховенство права. Поэтому я не верю этим стратегиям, я не верю в министерство - оно ничего не сможет сделать, пока не создаст базовых предпосылок, чтобы сюда пришли инвестиции и потенциальные партнеры", - уверен Кираль.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех автомобилей для руководства ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.

Ранее УНН писал, что экспертная организация StateWatch обеспокоена тем, что за пять месяцев со дня создания Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности все еще существует только на бумаге. А его глава вице-премьер-министр Олег Уруский затягивает бюрократический процесс создания государственного регулятора.