Вместо развития государственной промышленной политики вице-премьер Уруский покупает автомобили - эксперт

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 40887 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63131 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112113 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 98716 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116696 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94148 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100256 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103329 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101710 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101411 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 105806 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 40396 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 25765 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 66395 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 34797 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 34797 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 112113 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 116696 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 376832 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 789 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 66395 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130046 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207436 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234270 просмотра
Актуальное
Вместо развития государственной промышленной политики вице-премьер Уруский покупает автомобили - эксперт

Вместо развития государственной промышленной политики вице-премьер Уруский покупает автомобили - эксперт

Киев  •  УНН

 • 17354 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. О развитии государственной промышленной политики со стороны профильного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности речь не идет. Вместо создания предпосылок для прихода инвестиций, ведомство вице-премьер-министра Олега Уруского заботится о закупке автомобилей для руководства. Об этом УНН рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства ВРУ, народный депутат VIII созыва, Сергей Кираль.

"Создается впечатление, что о развитии государственной промышленной политики со стороны министерства речь пока не идет. Они покупают пока автомобили, а вот о стратегии от них я до сих пор не слышал. Мы не видим прорыва в части формирования качественной и современной промышленной политики", - отметил Кираль.

Эксперт подчеркнул, что для развития эффективной промышленной политики государства необходимы инвестиции и инновации, которые достигаются верховенством права. По его мнению, в деятельности министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского подобные тенденции отсутствуют

"Для развития эффективной промышленной политики нужны инвестиции - вложения, и инновации. Иностранцы будут заинтересованы в том, чтобы инвестировать в нашу экономику, в украинскую промышленность только тогда, когда у нас будет верховенство права. Поэтому я не верю этим стратегиям, я не верю в министерство - оно ничего не сможет сделать, пока не создаст базовых предпосылок, чтобы сюда пришли инвестиции и потенциальные партнеры", - уверен Кираль.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех автомобилей для руководства ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.

Ранее УНН писал, что экспертная организация StateWatch обеспокоена тем, что за пять месяцев со дня создания Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности все еще существует только на бумаге. А его глава вице-премьер-министр Олег Уруский затягивает бюрократический процесс создания государственного регулятора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы