Три авто за три мільйони для керівництва: у Мінстратегпром оголосили тендер

Моделі авто не повідомляються, але в оголошенні зазначається, що один легковий автомобіль має бути "для члена Кабінету міністрів". Та ще два для "обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади".

Серед особливих вимог до авто: чорний колір, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, 2-3 зонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо, мультифункціональний задній центральний підлокітник та інше.

Зазначимо, що за словами народної депутатки Олександри Устінової, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського вже близько п’яти місяців – з дня створення – не виконує своїх повноважень.

Окрім того, за весь цей час штат Мінстратпром не було заповнено, працює всього 7 людей: сам Уруський, його міністри та радники. Конкурси на відповідні посади так і не були оголошені. Також, за словами нардепки, у міністерстві досі не створено режимно-секретного підрозділу, який регламентує доступ співробітників до державної таємниці. Тому вони й надалі не зможуть виконувати низку функцій.