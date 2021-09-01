Замість однієї години — дві: стали відомі деталі переговорів Зеленського і Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена тривала вдвічі довше, аніж було початково заплановано. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та Держсекретаря Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства”, — написав міністр.
Деталі
Зазначимо, що Держсекретар США Естонії Блінкен сьогодні також був присутній на зустрічі Байдена із Зеленським.
“Було приємно приєднатися до зустрічі Президента Байдена з Президентом України Зеленським. Американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та процвітаючого майбутнього України. Я вдячний Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані”, — зазначив очільник Держдепу за підсумками зустрічі.
It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021
Нагадаємо
Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч Зеленського та Байдена.
За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.
Додамо
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.