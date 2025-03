Замість однієї години — дві: стали відомі деталі переговорів Зеленського і Байдена

Цитата

“Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та Держсекретаря Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства”, — написав міністр.

Деталі

Зазначимо, що Держсекретар США Естонії Блінкен сьогодні також був присутній на зустрічі Байдена із Зеленським.

“Було приємно приєднатися до зустрічі Президента Байдена з Президентом України Зеленським. Американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та процвітаючого майбутнього України. Я вдячний Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані”, — зазначив очільник Держдепу за підсумками зустрічі.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

Нагадаємо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч Зеленського та Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.