Замість однієї години — дві: стали відомі деталі переговорів Зеленського і Байдена

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена тривала вдвічі довше, аніж було початково заплановано. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та Держсекретаря Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства”, — написав міністр.

Деталі

Зазначимо, що Держсекретар США Естонії Блінкен сьогодні також був присутній на зустрічі Байдена із Зеленським.

“Було приємно приєднатися до зустрічі Президента Байдена з Президентом України Зеленським. Американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та процвітаючого майбутнього України. Я вдячний Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані”, — зазначив очільник Держдепу за підсумками зустрічі.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

Нагадаємо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч Зеленського та Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

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