“Замінування” залізничного вокзалу у Києві: затримки в русі поїздів немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві затримки в русі поїздів немає, передає УНН із посиланням на пресс-службу “Укрзалізниці”.
В “Укрзалізниці” нагадали, що сьогодні о 18:10 невідомий по телефону повідомив чергову по вокзалу про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.
“Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано та поінформовано правоохоронні органи і Державну службу України з надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що бланки замовлень квитків придбаних через інтернет пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський.
“Затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи. Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві замінували Центральний залізничний вокзал.