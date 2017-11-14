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“Замінування” залізничного вокзалу у Києві: затримки в русі поїздів немає

“Замінування” залізничного вокзалу у Києві: затримки в русі поїздів немає

Київ • УНН

 • 10951 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві затримки в русі поїздів немає, передає УНН із посиланням на пресс-службу “Укрзалізниці”.

В “Укрзалізниці” нагадали, що сьогодні о 18:10 невідомий по телефону повідомив чергову по вокзалу про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

“Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано та поінформовано правоохоронні органи і Державну службу України з надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що бланки замовлень квитків придбаних через інтернет пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський.

“Затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи. Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві замінували Центральний залізничний вокзал.

Українські Національні Новини

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