"Минирование" железнодорожного вокзала в Киеве: задержки в движении поездов нет

В "Укрзализныце" напомнили, что сегодня в 18:10 неизвестный по телефону сообщил дежурной по вокзалу о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы и проинформированы правоохранительные органы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бланки заказов билетов приобретенных через интернет пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.

"Задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал.