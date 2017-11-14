"Минирование" железнодорожного вокзала в Киеве: задержки в движении поездов нет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за сообщения о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве задержки в движении поездов нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В "Укрзализныце" напомнили, что сегодня в 18:10 неизвестный по телефону сообщил дежурной по вокзалу о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы и проинформированы правоохранительные органы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что бланки заказов билетов приобретенных через интернет пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.
"Задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал.