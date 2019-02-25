Замана запевнив, що скорочував у ЗСУ лише непотрібні підрозділи

"Я закривав все те, що не потрібно Збройним силам – у нас був оркестр Збройних сил, оркестр Сухопутних військ, оркестр Протиповітряних сил… я розумію, що воно красиво ходить, але це все кошти", - зазначив Замана.

За його словами, до його приходу у 2012 році наліт на одного льотчика складав 7-10 годин, тоді як Замана збільшив цей показник до 50-60 годин, хоча кошти, які виділялись на армію у той період, не дозволяли оновлювати зброю і підвищувати стандарти ЗСУ, а зарплата військовослужбовців була мізерною.

При цьому він додав, що складав присягу ще 1993 року, коли прибув служити в ЗСУ, хоча військова прокуратура стверджує протилежне. На його думку, наразі українській владі вигідно знайти "цапа-відбувайла", оскільки він активно критикував її за боягузтво в умовах анексії Криму, а також за зраду ідеалам Майдану. Також він підкреслив, що протягом останніх 5 років ніхто не цікавився його персоною, хоча він не ховався і не збирається тікати з країни.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Йому вручили підозру на 80 аркушах.

За даними ГПУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції від 5 квітня 2001 року).

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Замані. У Печерському районному суді Києва 25 лютого розпочався суд над Заманою.